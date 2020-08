Zapata sempre più nel mirino Juventus. Ci sono delle novità

L’infortunio di Gollini potrebbe spingere Perin all’Atalanta. In questo modo la Juventus potrebbe chiedere uno sconto per arrivare a Duvan Zapata.

«Un centravanti, un centrocampista e un terzino. Andrea Pirlo riparte da (almeno) un rinforzo per reparto per mettere a punto la sua Juve. Ma potrebbe essere anche l’obiettivo minimo di un mercato che deve ancora prendere forma e decollare, nonostante una serie di condizioni da rispettare». Esordisce così stamattina il Corriere dello Sport parlando del mercato della Juventus. L’obiettivo in attacco è sempre Zapata e l’elemento di rottura è l’infortunio di Gollini. I due club hanno continuato a tenersi in contatto, la destinazione sarebbe ovviamente gradita da Perin come contropartita. Alla Juventus la cosa farebbe molto comodo, perché potrebbe chiedere uno sconto sul colombiano. Ricordiamo che il colombiano è uno degli obiettivi per l’attacco.

Zapata obiettivo numero uno

«La Dea resta una bottega super costosa, ma i bianconeri non mollano – si legge sul quotidiano capitolino -. La suggestione social che vuole un romantico ritorno di Morata non trova conferme, così come si è raffreddata la pista Milik, dopo l’addio di Sarri. Piace sempre Raul Jimenez: dall’Inghilterra emerge che il Wolverhampton avrebbe rifiutato uno scambio con Ramsey». Insomma, appena la Dea terminerà la sua avventura in Champions League, Paratici andrà all’assalto di Zapata. E’ lui l’uomo giusto quale spalla di Ronaldo?

