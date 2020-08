David Silva alla Juventus, calciomercato: arriva la smentita dell’affare

Calciomercato Juventus, filtrano secche smentite sull’operazione che vedrebbe David Silva in bianconero. Secondo quanto rivelato da Romeo Agresti, infatti, non ci sarebbe stato alcun contatto tra il club bianconero e la dirigenza dello spagnolo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DAVID SILVA/ Nel tardo pomeriggio si era diffusa la voce di un interessamento della Juventus per David Silva: il club bianconero avrebbe battuto la concorrenza della Lazio si sarebbe assicurato le prestazioni del 34 enne centrocampista spagnolo. Notizia, però, seccamente smentita da molti addetti ai lavori. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Romeo Agresti, infatti, al momento la Juve non avrebbe avuto alcun tipo di contatti con l’entourage di David Silva: falsa, dunque, la voce che vedeva il centrocampista in procinto di indossare la maglia bianconera. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi della vicenda, con la Lazio, dunque, che rientra prepotentemente in corsa.

