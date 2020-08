Juventus, Andrea Agnelli e Dan Friedkin a colloquio

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli nei giorni scorsi ha incontro l’imprenditore che a breve diventerà proprietario della Roma.

Tra qualche giorno è previsto il closing dell’affare che porterà Dan Friedkin ad essere il nuovo proprietario della Roma al posto di James Pallotta. L’imprenditore texano sta per chiudere definitivamente una trattativa che ormai va avanti da mesi. Sarà la sua prima esperienza nel mondo del calcio e forse anche per questo motivo ha deciso di incontrare il presidente della Juventus. E’ chiamato a gestire un club che deve sistemare il bilancio ma che nello stesso tempo vuole rimanere al vertice del calcio italiano, puntando ad un posto in Champions League.

Juventus, Friedkin e Agnelli si sono incontrati

Come ha riportato infatti Il Corriere dello Sport, Andrea Agnelli e Friedkin hanno avuto un colloquio nei giorni scorsi. Nessuna trattativa di calciomercato o altro però in cantiere, l’americano ha voluto parlare con il numero uno della società bianconera per informarsi meglio del business calcistico che andrà a gestire tra qualche giorno. Lo stesso Friedkin ha avuto sullo stesso argomento anche un colloquio con il presidente del Coni Malagò.

