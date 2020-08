Il Sassuolo fissa il prezzo per Locatelli: 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Su di lui c’è anche forte il pressing della Fiorentina.

Il Sassuolo fissa il prezzo per Locatelli. Juventus e Fiorentina sono attualmente le due squadre in polpe per l’acquisto del centrocampista italiano, Locatelli è un profilo che piace ai bianconeri e all’allenatore Andrea Pirlo. Per portarlo sotto la Mole i bianconeri dovranno spendere 30 milioni di euro. Secondo un sondaggio de “Il Corriere dello Sport” i bianconeri attualmente sono in vantaggio sui viola per l’acquisto del centrocampista classe ’98. Un profilo che piace molto anche all’allenatore Andrea Pirlo.

Locatelli alla Juventus? Calciomercato: il Sassuolo fissa il prezzo

Manuel Locatelli potrebbe essere quindi il nuovo rinforzo di Andrea Pirlo per la mediana. Il giovane centrocampista del Sassuolo è sondato dall’entourage bianconero da diverso tempo, come riportato in un sondaggio de “Il Corriere Dello Sport” i bianconeri sono attualmente in vantaggio per l’acquisto del calciatore italiano. 30 milioni di euro è la richiesta del Sassuolo, che sempre secondo il Corriere, verrebbe accontentata dalla Vecchia Signora. Locatelli con un passato al Milan saprebbe adattarsi perfettamente al 4-3-3 del nuovo allenatore Pirlo e rimane speranzoso di poter vestire la maglia bianconera.

