Summit di mercato in casa Juve: uno tra Ronaldo e Dybala verrà ceduto

Calciomercato Juventus, in queste ore si è tenuto un importante summit che ha visto protagonisti il neo allenatore Pirlo e i vertici dirigenziali bianconeri. Dall’incontro sarebbe emersa una novità importante: per esigenze di bilancio, uno tra Cr7 e Dybala verrà ceduto. Ecco gli aggiornamenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RONALDO CESSIONE/ Importanti novità dell’ultima ora in casa Juventus. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sportmediaset, nella tarda mattinata si sarebbe tenuto un incontro di mercato per programmare le future mosse del club bianconero. Summit a cui hanno preso parte, oltre al neo allenatore Andrea Pirlo, anche i massimi esponenti della dirigenza di corso Galileo Ferraris, tra cui Fabio Paratici. Tra i tanti argomenti trattati si è parlato sicuramente del futuro di Ronaldo e Dybala e quello che è emerso è assolutamente clamoroso: per mere questioni di bilancio, oltre che di equilibri tattici, la Juventus molto probabilmente deciderà di privarsi di uno dei due fuoriclasse nella prossima finestra di calciomercato.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, Dybala può partire: scambio con due giocatori

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo e Dybala: le ultimissime

L’entourage di Cr7 si è affrettato a smentire subito le indiscrezioni che vedrebbero il futuro del suo assistito lontano da Torino, come vi abbiamo già raccontato. L’indiziato numero uno a partire sembra essere quindi Dybala: il numero 10 argentino, autore di una stagione molto positiva, potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta da 80-90 milioni di euro. La sua partenza, e il concomitante arrivo di una punta di peso ( uno tra Dzeko, Milik e Zapata) permetterebbero a Pirlo di adottare un 4-3-3 “classico”, senza adattare la Joya come falso nueve. Il rinnovo di Dybala, che sembrava essere scontato fino a poche settimane fa, al momento è in alto mare, complici anche le richieste esose dell’entourage del calciatore: un contratto quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. Ecco perchè Paratici sta cominciando ad adoperarsi alla ricerca di eventuali acquirenti: nelle scorse ore si è fatto avanti il Real Madrid, ma non sono da escludere altre sorprese.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK