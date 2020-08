Ronaldo riflette sul futuro. La Juventus lo offre anche al Barcellona!

Cristiano Ronaldo sta riflettendo sulla sua permanenza alla Juventus. Non è detto che il campione portoghese possa rimanere in bianconero.

Se andasse in porto, sarebbe la notizia del secolo. Non solo, permetterebbe ai due calciatori più forti del pianeta di giocare insieme. La Juventus ha il problema del bilancio e sta cercando di capire quale delle sue stelle sia sacrificabile. Il nome di Dybala ha incontrato una quasi insurrezione popolare da parte dei fan bianconeri che hanno praticamente stoppato sul nascere l’insana idea del club un anno dopo che ci provò fino in fondo. Adesso tocca a Cristiano Ronaldo. E dalla Spagna parlano addirittura del Barcellona!

Ronaldo e Messi insieme?

Stando al giornalista Guillem Balague, però, anche la Juve starebbe riflettendo sul futuro di Cristiano Ronaldo per alleggerire e far respirare il bilancio considerando i 31 milioni di euro a stagione per percepisce l’ex Real Madrid e la crisi del coronavirusche ha impattato negativamente sui conti dei campioni d’Italia. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe così offerto Ronaldo a diversi club per liberarsi del suo pesantissimo ingaggio e tra questi ci sarebbe clamorosamente anche il Barcellona. Jorge Mendes, potente agente del fuoriclasse portoghese, avrebbe ricevuto mandato da parte della Juventus di trovare una nuova sistemazione al suo assistito come aggiunge Balague.

