Juventus con la difesa a tre: ecco la probabile formazione che potrebbe mettere in campo Andrea Pirlo con la rosa attuale.

Sono giorni di frenetico lavoro in casa bianconera. La società è infatti molto impegnata sul mercato per cercare le pedine adatte al gioco del nuovo allenatore, che ha da poco preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Pirlo avrebbe scelto di schierare la sua squadra con la difesa a tre. Come giocherebbe allora oggi con i giocatori che ha a disposizione? In attesa di nuovi colpi di mercato. ecco chi sarebbero i probabili undici titolari.



Juventus, lavoro personalizzato per Dybala

Se davvero Pirlo sceglierà il 3-5-2 come modulo, allora davanti a Szczesny i titolari dovrebbero essere Chiellini, Bonucci e Demiral, chiamato a compiere il definitivo salto di qualità. Con De Ligt che ritornerà solamente a metà novembre dopo l’operazione alla spalla. A centrocampo Cuadrado e Alex Sandro come esterni, in mezzo al momento – in attesa di un possibile nuovo regista – Bentancur sarebbe il “volante” con Rabiot e Arthur come mezzali. E in avanti l’intoccabile Cristiano Ronaldo affiancato da Dybala, anche se sull’argentino sono tante le voci di mercato che si rincorrono in questo periodo.

