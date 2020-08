Calciomercato Juventus, c’è un giovane in odore di promozione

Il calciomercato Juventus guarda anche ai giovani in casa propria. Elementi che hanno già esordito in prima squadra e che Pirlo starebbe valutando.

Chi l’ha detto che i giocatori del vivaio bianconero non abbiano infatti le carte in regola per essere protagonisti anche nella prossima stagione sotto la guida del nuovo allenatore. Complice i tanti impegni dovuti a questo periodo post lockdown Sarri ha dato spazio a diversi elementi dell’Under 23 nel finale di stagione. Ora il nuovo allenatore Andrea Pirlo dovrà decidere se promuoverli in prima squadra.



Calciomercato Juventus, Peeters in odore di promozione

Ci sono degli elementi che potrebbero rimanere nel giro della prima squadra, anche se probabilmente il loro utilizzo principale sarà nell’Under 23. E’ il caso ad esempio dell’esterno offensivo Zanimacchia e del laterale sinistro Frabotta, che hanno già esordito in prima squadra. Tuttosport però rivela come c’è in particolare un giocatore che potrebbe essere inserito in pianta stabile nella rosa bianconera. Ed è Daouda Peeters, mediano di 21 anni. Il belga pure ha già esordito in A e sembra avere le qualità per emergere definitivamente. Da decidere poi il futuro anche di due giovani talenti bianconeri, ovvero Fagioli e Nicolussi Caviglia.

