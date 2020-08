Calciomercato Juventus, sono tante le possibili cessioni

Sono giorni decisivi per il calciomercato Juventus. La società infatti dovrà prendere una decisione su diversi elementi della rosa di Andrea Pirlo.

Si prevede infatti un vero e proprio rinnovamento con il nuovo allenatore in panchina. Ricordiamo che Pirlo appena una settimana fa ha preso il posto di Maurizio Sarri alla guida dei bianconeri.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, non uno ma due attaccanti per Pirlo: la situazione

Calciomercato Juventus, chi potrebbe rimanere

Sportmediaset ha fatto il punto della situazione sulle possibili mosse della Juventus targata Pirlo. Nessuna rivoluzione per quanto riguarda i portieri, in difesa Rugani rischia di rimanere ai margini del progetto. Cessione in vista per lui? Rientreranno alla base Luca Pellegrini e Romero dai rispettivi prestiti. Non è da escludere che il nuovo allenatore della Juventus possa optare per una loro permanenza. Altrimenti potrebbero essere inseriti come pedine per delle trattative.

Una decisione sarà da prendere anche in merito a De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Rabiot e Ramsey. Di fronte ad una offerta allettante sicuramente la Juventus potrebbe optare per una loro cessione. Il loro rendimento infatti in questa stagione non è stato quello che ci si aspettava. In avanti solo Ronaldo è intoccabile. Dybala potrebbe essere sacrificato in caso di maxi-offerta dall’estero e anche il futuro di Bernardeschi e Douglas Costa potrebbe non essere più bianconero.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cercasi sistemazione per Perin

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK