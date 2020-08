La Juventus starebbe studiando una nuova mossa per il mercato attaccanti. L’occasione Suarez potrebbe diventare una concreta pista per la prossima stagione

La Juventus starebbe sondando una nuova pista di mercato, un occasione che potrebbe diventare davvero unica e irripetibile. Il profilo sondato infatti è di un campionissimo: Suarez potrebbe diventare infatti il nuovo partner d’attacco di Cristiano Ronaldo. Dopo la brutta eliminazione dalla Champions League per 8 reti a 2 del Barcellona contro il Bayern Monaco, gli spagnoli sarebbero pronti alla vera e propria rivoluzione nella rosa dei titolari. Fra i partenti spicca anche il talentoso attaccante, Juve alla finestra per portare a casa il colpo dell’estate.

Calciomercato Juventus, nuovo partner d’attacco per CR7

Suarez infatti potrebbe diventare il nuovo partner d’attacco di Cristiano Ronaldo, dopo Messi, anche l’altro fenomeno potrebbe giocare insieme al bomber uruguaiano. In questo momento le squadre più interessate all’acquisto dell’attaccante sono Juventus e Paris Saint Germain. L’unico ostacolo per Suarez rimane l’ingaggio (decisamente elevato). Suarez al Barcellona percepisce 15 milioni a stagioni, cifra che i bianconeri non sarebbero disposti a pagare, soprattutto per un calciatore già 33enne, quindi bisognerà limare questi importanti dettagli affinché l’operazione possa diventare possibile.

