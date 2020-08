Dopo l’ennesima eliminazione ai quarti di finale di Champions League, Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City e cercare una nuova sistemazione.

Ieri sera il Manchester City di Pep Guardiola è stato eliminato per l’ennesima volta ai quarti di finale di Champions League. Ora la società sta riflettendo sul futuro dell’allenatore spagnolo e lui stesso medita un addio dalla panchina inglese. Come sappiamo, nonostante titoli nazionali portati in bacheca, Pep Guardiola fuori da Barcellona non è mai riuscito a superare l’ostacolo della Champions League fermandosi sempre contro le rocce dei quarti di finale. Ora dopo l’ennesima eliminazione l’allenatore pensa seriamente ad un addio. Un occasione che potrebbe diventare importante per una squadra che l’ha cercato più di tutte: la Juventus.

Calciomercato, Guardiola: ora l’allenatore spagnola potrebbe lasciare l’Inghilterra

Con il probabile addio di Guardiola dalla panchina del Manchester City ecco che si potrebbero riaprire le possibilità di rivederlo sulla panchina della Juventus, un occasione che però arriva dopo l’annuncio di Andrea Pirlo come prossimo allenatore bianconero. Ora la Juventus è ad un autentico bivio: proseguire con la rivoluzione Pirlo o puntare tutto sul grande ex obiettivo sperando che Pep si liberi definitivamente dagli inglesi. Le ore sono sempre più contate in quel di Manchester. La stessa dirigenza dei citizens sta valutando attentamente sul futuro del tecnico spagnolo.

