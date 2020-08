Paganini ha confermato un super scambio per arrivare a Pogba. Ma la pedina di scambio non sarebbe Dybala ma altre due: Ramsey e Douglas Costa.

Buongiorno. Dal Principato. C’è il no della #Juventus (dopo quello del giocatore) allo scambio #Dybala #Pogba. Se il francese non rinnova possibile che possano essere riproposti allo United #Ramsey e #Douglascosta. #Ibrahimovic più vicino il rinnovo. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 16, 2020

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato del fronte calciomercato bianconero. La Juventus avrebbe sempre come desiderio l’acquisto del centrocampista francese Paul Pogba. Negli scorsi giorni si parlava di un operazione scambio con Paulo Dybala (voluto fortemente dai Red Devils), ma secondo Paganini, la società bianconera avrebbe escluso la possibilità di far partire la Joya in scambio. Si dovrebbero riproporre i cartellini di Douglas Costa e Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, Paganini sullo scambio con il Manchester United

In caso di mancato rinnovo di contratto con i Red Devils, la Juventus tornerebbe fortissima su Paul Pogba. Il francese ha sempre dichiarato amore alla sua ex squadra e un grande ritorno diventerebbe possibile qualora il Manchester accettasse le contropartite tecniche offerte per lo scambio. I bianconeri -nonostante il volere degli inglesi, che chiederebbero il cartellino di Paulo Dybala – sono pronti ad offrire i cartellini di Aaron Ramsey e Douglas Costa. Dybala però potrebbe comunque partire, ma solo con soldi che potrebbero garantire alla società bianconera un’importante plusvalenza sul mercato.

