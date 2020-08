Juventus, il messaggio di De Ligt ai tifosi bianconeri

Giorni di riposo per i calciatori della Juventus e anche per il difensore De Ligt, che dovrà rimanere a lungo ai box per infortunio.

Appena qualche giorno fa infatti il centrale olandese si è sottoposto ad un intervento per stabilizzare la spalla destra. Un problema fisico che lo ha accompagnato per la gran parte dell’ultima stagione ma che non ne ha condizionato il rendimento. Adesso però De Ligt ha deciso di risolvere definitivamente la questione e si è sottoposto appena qualche giorno ad un intervento chirurgico. Per lui si parla di un riposo forzato di circa tre mesi, si dovrebbe rivedere in campo solamente a metà novembre.



Juventus, il messaggio di De Ligt

Dunque il nuovo allenatore Andrea Pirlo dovrà sicuramente rinunciare a lui nella prima parte della stagione. La serie A infatti ricomincerà il prossimo 19 settembre e dunque De Ligt è destinato a saltare diverse partite. Nel frattempo l’olandese ha pubblicato un post su Instagram nel quale – come riporta Il Corriere dello Sport – ha voluto tranquillizzare i tifosi bianconeri. “Sulla via del recupero, buona domenica a tutti!” ha scritto De Ligt, “impegnato” in una passeggiata sulla spiagga per rilassarsi un po’ dopo la lunghissima stagione.

