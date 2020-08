Hateboer alla Juventus, calciomercato: Paratici chiude il colpo a sorpresa?

Calciomercato Juventus, Hans Hateboer potrebbe essere l’innesto a sorpresa di Paratici per rinforzare la corsia esterna. L’esterno ha recentemente annunciato il suo addio all’Atalanta, e secondo quanto riferito da calciomercatoweb avrebbe raggiunto già un accordo con la dirigenza bianconera

CALCIOMERCATO JUVENTUS HATEBOER AFFARE ATALANTA/ La Juventus avrebbe messo gli occhi su Hans Hateboer. Secondo quanto riportato da calciomercato web, il calciatore atalantino, che ha recentemente annunciato la sua volontà di cambiare aria, avrebbe trovato un accordo con la dirigenza bianconera, per un contratto quadriennale a cifre ancora da definire. Resta da trovare l’accordo con i bergamaschi, che valutano il proprio esterno non meno di 25-30 milioni di euro: al momento una trattativa ufficiale non è ancora cominciata, siamo ancora nel campo dei rumors e della indiscrezioni, ma la sensazione è che l’affare possa chiudersi da un momento all’altro.

Calciomercato, la Juve mette le ali: dopo Gosens anche Hateboer nel mirino

Dopo Gosens, quindi, accostato con forza alla Juventus in queste ore, Paratici starebbe attenzionando anche Hateboer: la volontà del direttore bianconero è quella di ringiovanire la rosa, dando nuova linfa alle corsie esterne, che in questa stagione hanno patito e non poco una sostanziale mancanza di dinamicità. Nei prossimi giorni i colloqui tra le parti continueranno, e non è da escludere che si possa trovare un accordo che preveda l’inserimento di contropartite tecniche quali Perin o Romero

