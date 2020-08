Paratici nel mirino del Barcellona. La Juventus osserva da lontano

Secondo il giornalista RAI Paolo Paganini, Fabio Paratici della Juventus sarebbe in cima alla lista di nomi per ricoprire il ruolo di ds al Barcellona.

Paolo Paganini, giornalista della Rai, non ha dubbi: la Juventus sta correndo un rischio molto grosso. Questo perché il Barcellona avrebbe individuato in Fabio Paratici il nome giusto per la rifondazione. I blaugrana, che hanno esonerato Setien e Abidal, devono affidarsi ad un nuovo uomo di mercato. Chi meglio del rampante CFO della Vecchia Signora? «A Barcellona parte la rivoluzione a partire dalla società – scrive -. Vidal si avvicina all’Inter. Il Psg ha l’accordo con Allegri. Allo United interessa Ramsey dubbi invece su Douglas Costa».

Paratici e la cessione di Douglas Costa

La società piemontese sembra essersi stancata di aspettarlo e, in questa sessione di mercato, vorrebbe riuscire a cederlo. Paratici, in attesa di ribadire ad Agnelli la sua fedeltà, lavora alle uscite. Anche il Manchester United starebbe valutando l’acquisto di Douglas Costa. Si tratta di un nome che stuzzica, ma mai quanto Aaron Ramsey. Uno dei due, pertanto, potrebbe viaggiare verso l’Old Trafford. E le suggestioni dei fan della Juve andrebbero tutte a Pogba.

