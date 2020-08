Calciomercato Juventus, il quotidiano sportivo oggi in edicola lancia l’indiscrezione secondo la quale la tentazione della dirigenza bianconera risponderebbe al nome di Luis Suarez: l’attaccante sudamericano è infatti entrato nel mirino di Fabio Paratici per il dopo Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ TENTAZIONE/ Dal momento che l’addio di Gonzalo Higuain sembra essere ormai una certezza, nonostante le resistenze ostentate fino a questo momento dal Pipita, la dirigenza bianconera è al lavoro alla ricerca di un numero nove puro, abituato a calpestare con consapevolezza i più grandi palcoscenici internazionali. Tanti i nomi accostati in queste convulse ore al club bianconero: si va da Milik, a Zapata, a…Luis Suarez. Ed è pronto sull’attaccante uruguayano del Barcellona che Fabio Paratici avrebbe dirottato in maniera importante le proprie mire.

Juve, tentazione Suarez: pronto l’assalto al Barcellona?

Il sogno di mezz’estate potrebbe ben presto trasformarsi in una trattativa ben imbastita. Potrebbe, dal momento che fino ad ora non è stata ancora imbastita alcuna trattativa ufficiale tra i due club. Il Barca valuta il suo attaccante non meno di 50 milioni di euro, ma la situazione in casa blaugrana è molto delicata, dopo la roboante sconfitta subita per mano del Bayern Monaco e il conseguente esonero di Setien. Prima Messi, ora Suarez, avrebbero esternato i loro malumori: e questa potrebbe essere l’appiglio a cui i dirigenti bianconeri potrebbero cominciare ad aggrapparsi. Al momento si tratta di una tentazione, staremo a vedere se con il passare dei giorni si potrà parlare di qualcosa di più concreto.

