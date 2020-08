Calciomercato Juventus, il bomber può arrivare dall’Olanda

Il calciomercato Juventus diventa ogni giorno che passa sempre più incandescente. La priorità del club è quella di trovare un nuovo centravanti.

In attesa di capire se Gonzalo Higuain rimarrà o meno in bianconero anche nella prossima stagione, la dirigenza sta seguendo diversi profili per completare il tridente offensivo da mettere a disposizione di Pirlo. E non è da escludere che gli attaccanti pronti ad arrivare a Torino in questa estate del 2020 possano essere due e non uno solo.

Calciomercato Juventus, idea Malen per l’attacco

Sono davvero tantissimi i nomi che stanno circolando in queste settimane come possibili rinforzi della squadra di Andrea Pirlo. Da Milik a Zapata, passando per la stella del Wolverhampton Jimenez. Tutti giocatori di grande spessore che indubbiamente potrebbero fare benissimo in una big della serie A.

La Gazzetta dello Sport rivela però che tra gli obiettivi dei bianconeri potrebbe esserci pure Donyell Malen. E’ un attaccante giovane, di appena 21 anni, che si è messo in luce con la maglia del Psv Eindhoven. Dove in stagione ha realizzato la bellezza di 17 reti. Per lui anche un passato nelle giovanili dell’Ajax e dell’Arsenal.

