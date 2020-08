Juventus, quattro colpi per Pirlo e per voltare pagina. Ma serve tempo

Paratici sta cercando di sfoltire la rosa della Juventus per poi innestare quattro elementi di spessore, ma ancora giovani. Pirlo gradirebbe di certo…

La Juventus è impegnata a cedere i calciatori che poi serviranno a finanziare un colpo. Paratici è in Inghilterra per piazzare dei calciatori non ritenuti più funzionali al progetto. In più deve lavorare contestualmente a rinforzare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo. A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.it che svela come le operazioni in corso siano davvero tante. In entrata, addirittura, sarebbero quattro le operazioni sotto traccia.

Quattro rinforzi per la Juventus

«La priorità è rinforzare le fasce con due nuovi terzini – si legge -. A destra si punta a Florenzi, sul quale però c’è anche l’Everton, che la Roma valuta 10-12 milioni. A sinistra intriga Alaba che non ha ancora trova l’accordo con il rinnovo con il Bayern Monaco e che potrebbe partire per una trentina di milioni. In mediana il sogno è Aouar, anche se il Lione spara alto: 65 milioni. Infine un centravanti: il favorito è ancora Jimenez, sebbene il Wolverhampton chieda 90 milioni. Quattro colpi da 197 milioni di euro: la Juventus punta a scambi e cessioni per abbassare la cifra».

