Dybala, il rinnovo è sempre più vicino: fumata bianca a un passo

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora in bianconero: secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, le parti dovrebbero incontrarsi a metà della prossima settimana e trovare una soluzione con un compromesso lavorando sui bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO/ La Juve e Dybala sono sempre più vicini a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da Massimo Pavan, vicedirettore di tuttojuve.com, il club bianconero e la Joya a metà della prossima settimana si siederanno attorno a un tavolo per cercare di limare ancora la distanza tra domanda ed offerta. Una soluzione potrebbe essere trovata a metà strada, lavorando sulla parte variabile legata ai bonus: la sensazione è che la fumata bianca possa trovarsi con un quadriennale a 12 milioni compresi i bonus.

Dybala-Juve, calciomercato: il rinnovo sembra essere a un passo

La quiete dopo la tempesta. Dopo i tumultuosi giorni passati, in cui sembrava che sia Dybala sia Cr7 fossero finiti incredibilmente sul mercato, in queste ore sembra essere ritornata la calma in casa bianconera, nonostante un fragoroso trambusto mediatico. Dybala dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve, club che ha creduto in lui prelevandolo poco più che diciottenne dal Palermo. E quest’anno, Dybala è stata una vera e propria delizia per i tifosi bianconeri, trascinando la sua squadra a suon di goal e assist. Ci siamo quasi: la Joya è pronto a legarsi a vita ai colori bianconeri…

