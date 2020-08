De Paul alla Juventus, calciomercato: l’argentino strizza l’occhio alla Vecchia Signora

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul piace e non poco alla dirigenza bianconera, alla ricerca di un tassello importante in mezzo al campo giovane e poliedrico. Sull’argentino è forte la concorrenza, ma il giocatore avrebbe messo i bianconeri in cima alla lista delle preferenze.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL UDINESE/ La Juve avrebbe rotto gli indugi e avrebbe individuato in Rodrigo De Paul il rinforzo adatto per rimpolpare la mediana a disposizione di Andrea Pirlo. Il classe ’94 dell’Udinese, autore di 7 goal e 6 assist nelle 34 presenze stagionali, è pronto per il grande salto, e Fabio Paratici sarebbe in pressing costante su di lui, pronto ad intervenire qualora dovessero presentarsi le circostanze opportune. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, il jolly dell’Udinese avrebbe soltanto la Juve in testa, avendo rifiutato le avances delle altre pretendenti ( Inter, Roma, Fiorentina e Napoli in primis).

Calciomercato Juventus, all in su De Paul: il giocatore ha scelto i bianconeri

Una trattativa ufficiale tra le due società non è ancora cominciata. I friulani valutano la talentuosa mezzala circa 35 milioni di euro: una cifra importante, ma che i bianconeri vedrebbero ridursi qualora decidessero di inserire nell’affare una contropartita tecnica: in questo senso, nelle ultime ore circola con insistenza il nome di Rolando Mandragora, sul quale la Juve ha la possibilità di esercitare il riscatto fissato a 26 milioni di euro. La partita è ancora da giocare, ma Paratici è in pole nella corsa per arrivare a Rodrigo De Paul: sono attesi aggiornamenti importanti in tal senso.

