Demiral, il guerriero turco della Juventus torna ad allenarsi a pieno regime

Per i bianconeri raduno il 24 mattina, poi allenamento al pomeriggio. Oggi riprende Demiral, che punta a prendersi il posto da titolare con Bonucci.

«Meno tre. Lunedì inizia l’era Pirlo, ma Merih Demiral scatta oggi, prendendo la rincorsa per la maglia da titolare a cui aspira in questa stagione. Aspirazione legittima, anche perché al pronti via mancherà De Ligt, che sarà a disposizione del nuovo tecnico intorno alla metà di novembre». Con queste parole Tuttosport avanza la forte candidatura del turco per la prima parte della nuova stagione. «Dovrà giocarsela con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che non sono esattamente due concorrenti morbidi, ma – soprattutto il capitano – verranno gestiti con un po’ di turnover. Nel futuro della Juventus, la coppia centrale potrebbe essere proprio quella formata da lui e De Ligt. Ma per il turco il futuro inizia questa mattina, quando è atteso alla Continassa da una prima seduta di allenamento».

Demiral, il futuro della Juventus è suo

Demiral è tenuto in grande considerazione da parte di Pirlo. La sua parte centrale di stagione era stata sorprendente, tanto che De Ligt rifiatò proprio in concomitanza della sua esplosione. Adesso con l’olandese ko toccherà a lui mettersi in evidenza, con Romero che probabilmente fungerà da quinto difensore.

