Rinnovo Dybala, sensibili passi in avanti con la Juve: manca poco per l’intesa

Rinnovo Dybala, sensibili passi in avanti con la Juve: manca poco per...

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore sarebbero stati fatti grandi passi avanti per quanto concerne la situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, mancherebbe poco per l’intesa definitiva: attesa la fumata bianca nel corso delle prossime ore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA/ La Juventus e Dybala sono sempre più vicini a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto: secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, nel corso degli ultimi giorni sarebbero stati fatti grandi passi in avanti in tal senso, con la fumata bianca che sembra ormai a un passo. Sebbene per la Joya suonino forte le sirene estere, nel futuro dell’attaccante argentino sembra essere incastonata solo e soltanto una parola: Juventus.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è vicinissimo: fumata bianca a un passo

Massimo Pavan scrive che Dybala, pur di rimanere a Torino, è disposto a ridurre le iniziali pretese di 15 milioni di euro. L’argentino percepirebbe uno stipendio a salire, partendo dagli iniziali 10 milioni annui per arrivare poi in un secondo momento a 12 e a 15. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Dybala rimarrà a vita con i colori bianconeri tatuati sulla pelle.

