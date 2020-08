Juventus, Zinedine Zidane nelle scorse settimane è stato più volte accostato alla panchina bianconera. Prima ancora che la società esonerasse Maurizio Sarri per affidarsi a Pirlo.

Del resto nessun tifoso bianconero ha dimenticato le prodezze del campione francese, reduce dal trionfo nella Liga con il Real Madrid. Trionfo che non è stato bissato in Champions, dove il Real è stato eliminato dal Manchester City.

Juventus, Zidane sogna la Francia

L’ex trequartista bianconero e attuale allenatore del Real Madrid sembra avere le idee molto chiare su quello che potrebbe essere il suo futuro. “Ne ho già parlato in passato, diversi anni fa. Sono un allenatore e dunque perché non allenare la Nazionale francese in futuro? Questa non è una novità” ha detto il francese parlando ad AFP in una intervista riportata anche da Sportmediaset.

“Se questo accadrà bene. Tutti abbiamo una nostra storia e anche io ce l’ho con la Francia. La mia esperienza con la Nazionale è stata fantastica e meravigliosa fino all’ultima partita. Ci sono stati alti e bassi, ma la mia storia con la Francia è stata bellissima” ha detto Zidane. Che potrebbe dunque continuare la sua carriera come commissario tecnico più che da allenatore.

