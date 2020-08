Benzema, Cristiano Ronaldo lo spinge alla Juventus. Gli aggiornamenti

Benzema è il calciatore preferito da Cristiano Ronaldo. Il “Re” resterà alla Juventus per continuare a cullare il sogno della Champions League.

Il portale calciomercato.it dà importanti novità per ciò che concerne il partner di attacco di Cristiano Ronaldo. Probabilmente può essere riassunta come un sogno l’idea di poter vedere Karim Benzema alla Juventus. L’attaccante francese è stato molte volte accostato alla Vecchia Signora, ma il suo futuro molto difficilmente sarà nella Torino bianconera. Il francese non sembrerebbe essere intenzionato a lasciare il Real Madrid, ma potrebbe succedere l’imponderabile proprio grazie all’intercessione del “Re”.

Benzema alla Juventus? Difficile, ma…

Un tandem che si può ricomporre? Sembra essere questo il sogno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe infatti ben chiara l’idea su chi dovrebbe essere il sostituto di Gonzalo Higuain e sogna di giocare nuovamente con l’ex compagno di squadra al Real Madrid, Karim Benzema. «I tifosi bianconeri sognano di vedere il duo che fece faville a Madrid, ma l’affare non è certamente facile – si legge -. Al momento sembrano essere altre le priorità in casa bianconera e non bisogna dimenticare come Benzema sia stato una pedina fondamentale ed imprescindibile per Zinedine Zidane».

