Scambio Bellerin-Rugani, calciomercato: la Juve non ha ancora trovato l’accordo

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO RUGANI BELLERIN/ Nei giorni scorsi in Inghilterra si era diffusa la voce che vedeva ormai prossimo alla definizione lo scambio tra Bellerin e Daniele Rugani. Indiscrezione prontamente smentita dai due club, che si sono affrettati a gettare acqua sul fuoco spegnendo sul nascere ogni velleità di trattativa. In effetti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe ancora una sostanziale discrepanza nella valutazione dei due calciatori: la Juve vorrebbe uno scambio alla pari, mentre l’Arsenal chiederebbe anche il pagamento di un indennizzo.

Calciomercato Juve, ecco la verità sullo scambio Bellerin-Rugani

Rugani comunque piace e non poco alla dirigenza londinese, che potrebbe decidere di affondare il colpo indipendentemente dall’inserimento nella trattativa di Hector Bellerin. il difensore italiano ormai è la sesta scelta del pacchetto centrali della Juve, e potrebbe decidere di cambiare aria in questa stagione, per approdare in un club che gli possa permettere di giocare con continuità, anche in vista dei futuri Europei. Situazione in fieri, dunque: non sono esclusi colpi di scena nelle prossime ore.

