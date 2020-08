Locatelli alla Juventus, calciomercato: è lui il primo nome per il centrocampo

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli è considerato il profilo ideale per migliorare il centrocampo. Per il giovane talento del Sassuolo i discorsi sono avviati da tempo, anche se una trattativa ufficiale non è stata ancora imbastita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI SASSUOLO/ La rivoluzione in casa Juventus passa attraverso l’acquisto di giocatori giovani, di prospettiva, talentuosi, dal futuro assicurato che però possano far sentire il loro peso specifico anche nel presente. In questo senso le operazioni Arthur e Kulusevski si situano proprio in questo solco. Uno dei nomi maggiormente attenzionati dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris è quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo, Paratici avrebbe dirottato con forza le attenzione sul regista neroverde, autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative.

Calciomercato Juventus, tutto su Locatelli: la situazione

Come riferito da Sportmediaset, infatti, sarebbero stati avviati i primi contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera, per capire la fattibilità dell’operazione. Gli emiliano valutano l’ex centrocampista del Milan circa 25-30 milioni di euro: una cifra che potrebbe essere abbassata qualora Paratici decidesse di inserire nell’operazione qualche contropartita gradita alla formazione di De Zerbi. La sensazione è che però Locatelli possa rimanere ancora un altro anno in Emilia, per poter maturare e avere minuti a sufficienza per giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo.

