Mandzukic all’Inter, calciomercato: con Allegri c’è il ritorno dell’ex Juve?

Qualora Allegri dovesse sostituire Conte sulla panchina dell’Inter, ecco che potrebbe farsi strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno a parametro zero di Mario Mandzukic in Italia, sponda nerazzurra. Questo è il clamoroso scenario ipotizzato dal quotidiano “Repubblica”

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANDZUKIC/ Allegri e Mandzukic potrebbero ritrovarsi, questa volta all’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, infatti, l’attaccante croato potrebbe entrare in orbita Inter a parametro zero qualora sulla panchina nerazzurra dovesse sedere Massimiliano Allegri, che sembra l’indiziato numero uno a prendere le redini di Antonio Conte. Un’indiscrezione che potrebbe trovare un suo perchè, anche alla luce del forte legame che intercorre tra Allegri e il croato. La grande esperienza internazionale, la forza fisica e il senso di abnegazione dimostrato in ogni sua apparizione potrebbero pesare sulla scelta della dirigenza di via Corso Emanuele.

