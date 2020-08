Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole un terzino bianconero

Sono giorni decisamente importanti per il calciomercato Juventus. Acquisti e cessioni in vista per la squadra allenata da Andrea Pirlo.

Trattative aperte in entrata e in uscita per la dirigenza bianconera. L’obiettivo è quello di regalare al nuovo allenatore, che ha preso il posto di Maurizio Sarri, le pedine adatte alle sue idee di gioco. Ci saranno però anche diverse partenze, per sfoltire l’organico e nello stesso tempo anche per recuperare delle importanti risorse economiche.

Calciomercato Juventus, De Sciglio al Barcellona?

C’è un calciatore bianconero che sembrerebbe interessare molto al Barcellona. Ronald Koeman infatti – come ha rivelato Mundo Deportivo – è alla ricerca di due esterni “low cost”. E uno di questi, sottolinea Tuttosport, potrebbe essere Mattia De Sciglio. Calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra e che dunque è un elemento duttile e sempre apprezzato dagli allenatori. Il terzino ha un contratto con il club torinese fino al 2022.



