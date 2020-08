Juventus, l’entusiasmo di Bonucci per la ripartenza

La Juventus si è ritrovata per iniziare a preparare la prossima stagione. E ovviamente c’è grande entusiasmo per la ripartenza.

Alla Continassa hanno sfilato gli elementi della squadra che nel prossimo campionato di serie A sarà chiamata a conquistare il decimo scudetto consecutivo, oltre ovviamente a lottare per la conquista della Champions League. E non poteva ovviamente mancare all’appello Leonardo Bonucci.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Juventus, il messaggio di Bonucci

Nel frattempo il difensore bianconero ha espresso la sua voglia di ricominciare attraverso i suoi canali social. “Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà… #LB19 #FinoAllaFine” ha scritto Bonucci su Twitter.

Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà… #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/y8yk0LsKXn — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) August 24, 2020

E non ci sono dubbi sul fatto che anche con Andrea Pirlo, allenatore che conosce benissimo il centrale per averlo avuto come compagno di squadra, Bonucci è destinato ad un ruolo da assoluto protagonista nella prossima stagione.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, l’agente di Dzeko svela il futuro del suo assistito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK