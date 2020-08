Malen, il talento olandese può arrivare alla Juventus solo col sacrificio di Bernardeschi

Malen del PSV costa 50 milioni ed è fuori dalla portata di qualsiasi club italiano secondo Raiola. Piace alla Juventus e se partisse Bernardeschi…

Donyell Malen è uno degli ultimi gioiello entrato a far parte della scuderia di Mino Raiola. E proprio la presenza del re dei procuratori potrebbe dare una svolta importante e fondamentale alla trattativa. Tecnica, rapidità e fiuto del gol: sono queste le principali caratteristiche del nuovo fenomeno del calcio orange. Alla Juventus, come al resto d’Europa, piace. Eccome se piace. Il problema è il costo: 50 milioni di euro non può permetterseli nessuno.

Malen costa 50 milioni e Raiola…

«Un giorno potrà arrivare in Italia ma difficilmente ora una squadra italiana, o non italiana, può andarlo a prendere. Il Psv non può privarsi di lui». Così Mino Raiola sul suo nuovo pezzo pregiato. Malen non giocherà nell’immediato con la Juventus, ma in futuro chissà. A tenere banco, come scrive il Corriere dello Sport, è anche Bernardeschi. Ha scelto proprio il re dei procuratori per disegnare il suo futuro e non è escluso che se dovesse partire, Paratici sferrerebbe il colpo orange. A gennaio sarà un altro mercato.

