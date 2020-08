Il calciomercato Juventus è incentrato soprattutto sulla ricerca di un nuovo centravanti. E sono tanti i nomi che stanno circolando in queste settimane come possibili rinforzi.

Con la cessione di Higuain ormai alle porte, come ha confermato anche Pirlo in conferenza stampa, è anzi probabile che i bianconeri cerchino non uno ma due attaccanti. I nomi? Da Zapata a Milik, da Jimenez a Dzeko. Quest’ultimo sembra avere le caratteristiche giuste per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Ha 34 anni, ma il suo valore non si discute e lo confermano anche i 19 gol segnati nell’ultima stagione giallorossa.

Calciomercato Juventus, la Roma non vuole cedere Dzeko

Secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso però non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo numero nove. Troppo importante Dzeko per il gioco di Paulo Fonseca, troppo importante anche per il ruolo di leader carismatico che il bosniaco ha all’interno dello spogliatoio giallorosso. E poi la sua valutazione non ingolosisce la Juve. Quindici milioni di euro per un giocatore della sua età rappresentano un investimento decisamente oneroso.



