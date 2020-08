Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni che vedrebbero protagonista Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia

Arrivano importanti indiscrezioni di mercato riguardo il futuro dell’attaccante argentino Mauro Icardi. L’attaccante, infatti, come si può leggere sul portale spagnolo todofichajes.com avrebbe espresso la volontà di ritornare in Italia e nel campionato italiano. Un desiderio maturato dopo la finale di Champions League che non l’ha visto protagonista durante il match. Come sappiamo Icardi è stato riscattato dall’Inter per 60 milioni da parte dei francesi, ma il suo desiderio è sempre lo stesso: tornare in Italia, nel campionato che l’ha più reso protagonista e che l’ha fatto diventare, non a caso, il capitano dell’Inter.

Icardi alla Juventus? Dalla Spagna: il giocatore vuole tornare in Italia

su Icardi infatti ci sarebbe sempre forte l’interesse della Juventus alla caccia di un numero 9 da regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Come sappiamo in casa bianconera Higuain è in uscita, e se non dovessero essere fatti ulteriori acquisti, la Vecchia Signora rimarrebbe senza una punta. Come abbiamo visto negli anni del Real Madrid, Cristiano Ronaldo dà il meglio di sé quando affiancato a lui ci sono punte alla Benzema. Proprio seguendo questi criteri, Icardi alla Juventus sarebbe il colpo che forse valorizzerebbe al massimo l’attacco del futuro. Ma per portarlo a Torino bisognerà necessariamente trattare con il Psg che l’ha riscattato ufficialmente dall’Inter per 60 milioni di euro.

