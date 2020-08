Sconcerti: «Inter più forte della Juventus. Conte copre i problemi bianconeri»

Il giornalista Mario Sconcerti non è tenero con la Juventus: «Devo dire che in questo momento l’Inter sia migliore della formazione bianconera allenata da Pirlo».

Nuova punzecchiatura di Mario Sconcerti nei confronti della Juventus. Il noto giornalista televisivo e di carta stampata, ha rilasciato la consueta intervista al portale calciomercato.com dove non ha mancato di evidenziare come «in questo momento l’Inter sia migliore della formazione bianconera». Il giornalista, prendendo spunto dalla finale di Europa League, ha altresì spiegato che «non si avvicina nemmeno lontanamente alla Champions. E’ un’altra cosa, siamo su un livello molto più basso».

Sconcerti e le punzecchiature alla Juve

A risaltare maggiormente, però, è l’associazione di idee del caso-Conte e della Juventus in difficoltà sul mercato. «Il grande mistero del mercato è la Juventus – ha detto Sconcerti -. Il caso Conte sta coprendo i problemi della Vecchia Signora. La domanda è: i bianconeri lasciano o raddoppiano? E’ un’incognita, dopo tanti anni di certezze, siamo di fronte a una possibile momento di svolta». Chiusura su Allegri: «Noi abbiamo sempre pensato che avesse un accordo con una squadra, ma evidentemente non è così. La vera notizia è che sia libero, che non si sia ancora accasato».

