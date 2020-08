Andrea Pirlo fa il mercato della Juventus. Tutte le richieste del nuovo allenatore bianconero: dall’attacco fino alla difesa

Ieri in conferenza stampa di presentazione Andrea Pirlo è stato schietto e chiarissimo: la Juventus dovrà cambiare. In primis nel mercato, molti infatti sono gli obiettivi richiesti dal nuovo allenatore, in primis l’attaccante che dovrà sostituire Gonzalo Higuain in uscita. Il numero 9 che da tempo manca alla rosa bianconera. I profili sondati sono stati parecchi, ma per il momento, nonostante l’età avanzata (34 anni) il preferito del nuovo allenatore continua ad essere Edin Dzeko. Ma non sono da escludersi importanti sorprese…

Calciomercato Juventus: tutte le richieste del nuovo allenatore Pirlo

Non solo Dzeko. Infatti i bianconeri avranno necessità di rinforzarsi anche sugli altri reparti del campo. In difesa sembra sempre concreta la pista di uno scambio di cartellini fra Daniele Rugani e Hector Bellerin dell’Arsenal, il terzino spagnolo piace molto a Pirlo che quasi certamente gli ritaglierebbe un posto importante in squadra. Ma piace anche un altro esterno in chiave futura: Sergino Dest. Ma oltre agli esterni le richieste del nuovo allenatore bianconero saranno anche su due centrocampisti, uno di quantità e uno di costruzione. In tal senso potrebbero essere presi in considerazioni anche profili italiani come Locatelli. Insomma le richieste di Pirlo sono già state fatte, ora spetta a Paratici mettere in pratica le richieste del nuovo mister, già pronto alla nuova avventura sulla panchina della Juventus.

