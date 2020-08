Cavani, la Juventus pensa a lui per il post Higuain. In attacco c’è un buco

Cavani, la Juventus pensa a lui per il post Higuain. In attacco...

La Juventus ha pensato a Cavani per sostituire il partente Higuain. L’alto ingaggio e il cuore napoletano della famiglia del Matador frenano l’affare.

Come noto, la Juventus dovrà sostituire Higuain. E Cavani sarebbe perfetto. Nel frattempo Pirlo ha annunciato la fine della storia del Pipita con la Juventus. Nella scelta futura dell’argentino peseranno le lusinghe della Mls ed è viva, soprattutto, l’eterna nostalgia Argentina. La voglia di stare definitivamente vicino alla famiglia, alla mamma malata e alla figlioletta che cresce. Senza scordare la famiglia calcistica, una sola da sempre: il “suo” River Plate che negli ultimi anni ha dominato il fùtbol sudamericano con un gioco coraggioso, perfetto per un cannibale del gol come lui. Ma il Matador? Paratici c’ha pensato dopo il no al Benfica, ma la pista è complicata.

Cavani alla Juventus, pista complicata

Cavani non verrà probabilmente alla Juventus per il suo passato partenopeo. La famiglia vive a Napoli e non se la sente di tradire l’affetto dei suoi vecchi sostenitori. In più non ha chiuso con il Benfica perché chiedeva 10 milioni di euro a stagione: una cifra che la Juventus non può permettersi di corrispondere. A spiegarlo è stato Sky.

