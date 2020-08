In casa bianconera è tornata di moda la possibilità di portare Allan alla corte di Pirlo per la nuova stagione. Il centrocampista è in uscita dal Napoli

Allan già qualche mese fa era nei radar bianconeri come possibile rinforzo della mediana in vista della nuova stagione, un obiettivo che inizialmente sembrava più voluto da Sarri che dalla società bianconera, ma nelle ultime ore è rispuntata l’idea di vedere Allan alla Juventus anche senza Sarri e alla corte di Pirlo. Il centrocampista brasiliano sarebbe in uscita dai partenopei, l’ex Udinese però è anche ricercato dalla Premier League, più di tutti lo vuole l’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti che sarebbe disposto ad accelerare la trattativa avanzando un’offerta ufficiale.

Calciomercato Juventus, ritorna di moda un nome per il centrocampo

Il centrocampista brasiliano piace comunque ai bianconeri che per ammortizzare la richiesta del Napoli per il cartellino, sarebbero disposti ad un eventuale contropartita. Come sappiamo l’idea di Paratici è sempre più importanti a veri e propri scambi di cartellini, proprio come succede nell’Nba, a fronte di una situazione economica non così rosea, come sappiamo, a causa del Covid-19. Una contropartita che i bianconeri potrebbero inserire nell’eventuale operazione Allan sarebbe il cartellino di Luca Pellegrini, il giovane terzino piace a Gattuso e potrebbe essere la carta vincente per arrivare al centrocampista. Giusto qualche giorno fa Mino Raiola si trovava in sede azzurra per trattare l’ipotesi del maxi scambio fra Bernardeschi e Milik, operazione che – per il momento – non sembra essersi evoluta. Le volontà dell’ex viola sono quelle di rimanere alla Juventus e di giocarsi le carte da titolare alla corte del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Come sappiamo anche, i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per la nuova stagione. Dzeko rimane il preferito dal neo allenatore Pirlo, ma resta sempre calda la pista che porta al centroavanti polacco del Napoli. Un poco defilata la suggestione Cavani che non convincerebbe appieno per età e per richieste del giocatore.

