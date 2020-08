Calciomercato Juventus, il nuovo acquisto bianconero Weston McKennie è arrivato in Italia, sbarcando all’aeroporto di Caselle.

C’è grande attesa tra i tifosi bianconeri per conoscere l’ultimo arrivato, il centrocampista americano McKennie che la Juventus a sorpresa è pronta ad accogliere nel suo organico. Un mediano moderno, che sa fare bene tutte le fasi e che sarà senz’altro una pedina voluta fortemente da Andrea Pirlo. Nella serata di oggi è atterrato in Italia ed è pronto a vivere la sua nuova avventura calcistica.

Juventus, ecco le prime immagini di McKennie a Torino

Ad annunciare l’arrivo del giocatore a Torino è stata proprio la Juventus con un video attraverso i suoi canali social. Nel pomeriggio il calciatore aveva lasciato il ritiro dello Schalke 04. Come riporta Tuttosport McKennie, che domani compirà 22 anni, dovrebbe arrivare in bianconero in prestito oneroso da 3 milioni di euro o poco più, con diritto di riscatto previsto invece a 18 milioni di euro. Domani il calciatore dovrebbe effettuare le visite mediche con il club bianconero, quindi si chiuderà l’affare con il club tedesco detentore del suo cartellino.

