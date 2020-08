Sergej Milinkovic-Savic ha deciso la sua prossima squadra. L’addio alla Lazio è ormai quasi certo. La sua prossima avventura sarà francese, infatti l’obiettivo di mercato di Inter e Juventus ora sembra aver scelto la sua decisione finale: il Paris Saint Germain.

Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista serbo che da anni è nei radar delle grandi squadre del campionato italiano, già nelle scorsi stagioni il centrocampista sembrava molto vicino alla Vecchia Signora desiderosa su richiesta esplicita del ds Fabio Paratici di portare a termine un operazione davvero considerevole, ma le richieste faraoniche del patron laziale Lotito hanno sempre frenato la trattativa confermando ancora una volta la sua permanenza nella capitale, ma in questa sessione di mercato tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic ha scelto la nuova squadra

Sergej Milinkovic-Savic è da diverso tempo ricercato da Leonardo che vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo del suo Paris Saint Germain. Il serbo sembra apprezzare la corte dei francesi e sarebbe disposto a partire lasciando la Lazio per una nuova destinazione. I vincoli economici imposti dalla crisi finanziaria post Covid-19 frenerebbero però le società italiane, visto che le richieste del patron laziale Lotito ammontano almeno a 80 milioni di euro. Cifra decisamente più plausibile per il Paris Saint Germain alla ricerca di un centrocampista di qualità da, chi lo sa, far allenare a Massimiliano Allegri. Proprio l’ex allenatore bianconero è attualmente in orbita per diventare il nuovo tecnico del Paris Saint Germain. Un occasione che se dovesse portarsi al compimento chiuderebbe definitivamente l’ipotesi di vedere Milinkovic-Savic in bianconero. Intanto la Juventus si sta concentrando sull’obiettivo attaccante. Dzeko è attualmente il profilo preferito da Pirlo, ideale per essere l’erede di Higuain. La trattativa potrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni. La Juventus pensa anche ad un ritorno in prestito di Moise Kean come sostituto proprio al nuovo attaccante.

