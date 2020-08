La Juventus ha scelto per Mattia Perin, una soluzione che metterebbe d’accordo entrambe le parti. Infatti sembra che il portiere voglia tornare al Genoa

Quasi sicuramente Mattia Perin tornerà al Genoa. Così viene annunciato da un indiscrezione di mercato proveniente da tuttojuve.com che riprende l’edizione genovese de La Repubblica. Il portiere della Juventus, Mattia Perin, vuole tornare a Genova, la città con cui più ha legato e che gli garantirebbe quella titolarità che, invece, alla Juventus non avrebbe più nemmeno da secondo visto che Gigi Buffon continuerà almeno per un’altra stagione. Second la Repubblica di Genova l’accordo fra le due parti è sempre più vicino.

Calciomercato Juventus, presa la decisione sul portiere: accordo vicino

I bianconeri quindi sono pronti a cedere Mattia Perin a titolo definitivo al Genoa. Una cessione necessaria visto il poco spazio ritagliato per il portiere in bianconero. La Juventus intanto si sta concentrando sempre di più sul mercato in entrata: infatti la nuova Juventus di Andrea Pirlo sarà improntata, chiaramente, su nuovi innesti di mercato. Forze fresche che garantiranno una rinnovata energia da affiancare alle certezze dei vari reparti. Parlando dell’attacco ora la priorità della società è quella di mettere a segno un doppio colpo offensivo, Dzeko è attualmente in polpe per essere il futuro numero 9 bianconero, come suo sostituto si pensa ad un ritorno in prestito di Moise Kean che dovrebbe quindi essere il rinforzo dalla panchina. Ma c’è da migliorare anche la difesa e il centrocampo. Con Dzeko in arrivo, la Juventus dovrà necessariamente investire sugli esterni difensivi: Bellerin e Dest sono i due profili che in questo momento convincono di più il nuovo allenatore bianconero. A centrocampo, il ruolo più congeniale su cui lavorare per Pirlo, ha già la quasi certezza di una nuova e rinnovata rosa di giovani, con Bentancur, Arthur e Kulusevski, i bianconeri hanno chiuso per il giovane americano Weston McKennie, classe 1998. La nuova Juventus sotto la guida di Andrea Pirlo sta già prendendo forma.

