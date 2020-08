Calciomercato Juventus, c’è una chiave per Locatelli

Uno degli obiettivi del Calciomercato Juventus nelle prossime settimane sarà quello di regalare ad Andrea Pirlo nuove risorse per il centrocampo.

E’ infatti sulla linea mediana che potrebbero esserci altre novità. Per adesso la Juve in quella zona del campo potrà contare sui nuovi volti Arthur e McKennie (in arrivo dallo Schalke) e non bisogna dimenticare che la dirigenza bianconera ha già messo a segno anche un altro importante colpo portando a Torino Kulusevski. In ogni caso le trattative bianconere vanno avanti anche per un giovane mediano italiano che negli ultimi anni ha fatto molto bene con la maglia del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Locatelli

E’ Locatelli uno degli obiettivi bianconeri per il centrocampo, calciatore come detto cresciuto tantissimo e pronto al salto in una big. La Juve continua nel suo corteggiamento ma il Sassuolo non molla sul prezzo. Che è di trenta milioni di euro, senza la possibilità di trovare una formula diversa dalla cessione. Per questo motivo – come sottolinea Tuttosport – se davvero i bianconeri vorranno puntare su Locatelli dovranno prima cedere un giocatore importante (Ramsey?) per poi reinvestire la somma sul calciatore del Sassuolo.

