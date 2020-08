La Juventus sarebbe molto vicina all’accordo con la Roma per arrivare a Dzeko. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’accelerata definitiva

Edin Dzeko potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante della Roma è il preferito di Andrea Pirlo, infatti continua ad essere il bosniaco il primo della lista del neo allenatore che vedrebbe in lui l’attaccante ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala nella sua nuova Juventus. Un accordo che sembra essere anche in dirittura d’arrivo fra le due parti. Ora si dovrà solo decidere il costo del cartellino che potrebbe ammontare intorno ai 18 milioni di euro. La chiave per arrivare a Dzeko potrebbe essere il sì di Milik nella capitale, che prenderebbe così il suo posto e il suo numero.

Dzeko alla Juventus, Calciomercato: accordo molto vicino

Edin Dzeko nonostante l’età, di certo non più giovanissimo, potrebbe essere il rinforzo ideale in vista della nuova stagione. L’attaccante bosniaco vanta un’ottima esperienza come interprete di ruolo e darebbe quel contributo offensivo agli altri due attaccanti in rosa: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Come abbiamo visto nella scorsa stagione, dopo l’addio di Mario Mandzukic, la Vecchia Signora ha sofferto molto davanti proprio per la mancanza di un’altra punta di ruolo. Con l’acquisto del bosniaco, i bianconeri cercheranno in tutti i modi di colmare quelle lacune offensive e regalare il partner ideale e più congeniale a Cristiano Ronaldo, che ha sempre dato il meglio di sé affiancato da punte. Dzeko alla Juventus potrebbe, dunque, essere legato anche al sì del Napoli nei confronti dell’affare Milik, che se tutto andrà come d’operazione, subentrerà al posto di Dzeko in giallorosso. Obiettivo ricercato e voluto proprio dall’allenatore Andrea Pirlo che in cima alla lista desideri per questa nuova stagione ha come priorità proprio l’attaccante della Roma. Giusto qualche mese fa Dzeko fu cercato anche dall’Inter di Marotta, che aveva richiesto esplicitamente l’acquisto dell’attaccante, molto apprezzato anche dall’allenatore nerazzurro Antonio Conte.

