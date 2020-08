Milinkovic Savic al Psg, alla Juventus potrebbe finire Verratti

Il Psg sta spingendo per acquisire Milinkovic Savic dalla Lazio. A quel punto la Juventus potrebbe avere una corsia preferenziale per strappare Verratti ai parigini.

Il portale transalpino “Le 10 sport” ha sganciato una di quelle bombe destinate a far discutere tanto. Il Psg come noto segue da molto vicino Milinkovic Savic ed ha già avanzato al patron Claudio Lotito un’offerta corposa per portarlo in Francia. Sono circa 60 milioni quelli messi sul tavolo della trattativa, che per adesso il patron biancoceleste ha rifiutato. Se dovesse andare in porto, come pare, questo affare, la Juventus potrebbe trarne benefici.

Incrocio tra Parigi e Torino con Milinkovic Savic e Verratti

Un’operazione difficile, certo, ma la possibilità di approdare a Parigi intriga molto il centrocampista serbo. Il costo dell’affare è di 80 milioni di euro. Tanto chiede Claudio Lotito per Milinkovic Savic. Un suo approdo al Parco dei Principi potrebbe però liberare Marco Verratti alla Juventus. Dopo tanti anni in Francia, potrebbe – finalmente – verificarsi la possibilità di vedere l’ex Pescara in Serie A. E’ un tifoso sfegatato della Vecchia Signora e in Nazionale non fa altro che discutere con Chiellini e Bonucci. A dirigere il traffico in mediana ci starebbe davvero bene…

