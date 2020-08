La Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante uruguaiano del Barcellona. Luis Suarez infatti sembra più che interessare. Dalla Spagna confermano.

Luis Suarez nelle prossime ore potrebbe diventare un obiettivo concreto per la Vecchia Signora, già in Spagna, direttamente dal portale “Marca” si sta parlando del forte interesse dei bianconeri nei confronti dell’attaccante. Inizialmente si parlava di uno scambio di cartellini fra Higuain e Suarez, ma ipotesi che è stata poi esclusa proprio dall’editoriale spagnolo. Luis Suarez, nonostante i suoi 33 anni, è ancora uno dei giocatori più determinati del campionato spagnolo, alla Juventus porterebbe grinta e determinazione ma soprattutto potrebbe garantire un innumerevole quantità di gol.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, McKennie è arrivato a Torino (video)

Suarez alla Juventus? Calciomercato: dalla Spagna arrivano conferme

L’ex Liverpool sarebbe un colpo di rinforzo che subentrerebbe titolare all’ormai escluso Gonzalo Higuain, ma nei piani di Pirlo nonostante il forte interesse per l’attaccante uruguaiano continua ad esserci la fissa di Dzeko, infatti sembra sempre essere lui la priorità. Ma l’ipotesi Suarez ha comunque il gradimento sia dell’allenatore che dello staff. Luis Suarez dopo diversi anni a Barcellona sarebbe pronto a cambiare aria e provare una nuova avventura. Dopo aver scritto la storia sia con il Liverpool che della nella squadra catalana, l’attaccante dell’Uruguay vorrebbe provare una nuova avventura all’estero. Su di lui ci sarebbe un forte interesse anche di altre squadre. In primis, oltre ai bianconeri, spicca l’Ajax, dove Suarez ha militato dal 2007 fino al 2011, ma dalla Premier League, campionato molto affine con l’attaccante, ci sarebbe un forte interesse anche del Leicester City. Ma i radar di mercato per Suarez non si limitano solo ai maggiori campionati europei, su di lui ci sarebbe anche l’Inter Miami di Beckham che dopo il colpo Matuidi vorrebbe nuovamente investire su giocatori di livello per alzare il tiro in MLS. Ora ci sarà da capire quali saranno i piani di Paratici ma una cosa è certa, la Juventus fra non molto conoscerà il suo nuovo numero 9 d’attacca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Aouar alla Juventus. Momblano annuncia il colpo di Paratici

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK