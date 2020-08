Il calciomercato Juventus non guarda solamente alla squadra della prossima stagione ma anche, e inevitabilmente, al futuro.

E’ per questo motivo che i bianconeri stanno già pianificando alcune mosse per porre le basi dei prossimi anni, investendo su giovani calciatori che nel giro di qualche anno potrebbero essere dei titolari anche in prima squadra. Da qualche giorno si parla di un forte interessamento per uno dei terzini più interessanti in circolazione, ovvero Tommaso Barbieri.

E’ un ragazzo classe 2002 che milita nel Novara in serie C e che è stato l’unico calciatore della terza serie ad essere convocato per i mondiali Under 17. Un elemento dunque con ampi margini di crescita che piace a molti club italiani ed europei (si era parlato anche dell’Atletico Madrid).

Calciomercato Juventus, è fatta per Barbieri

Come ha rivelato su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la Juventus è pronta a fare un investimento importante pur di avere in squadra questo ragazzo. L’accordo con il Novara dovrebbe avvenire sulla base di 1,4 milioni di euro e Barbieri dovrebbe essere subito inserito nella squadra bianconera Under 23, affidata a Lamberto Zauli, per continuare nel suo percorso di maturazione.

#Juventus in chiusura per Tommaso #Barbieri. Operazione da €1,4M (bonus inclusi) col #Novara per il terzino classe 2002, che giocherà nell’U23 di Zauli. Fumata bianca e visite mediche previste a inizio settimana. #calciomercato https://t.co/ObLuz5BSHN — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2020

