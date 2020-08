Calciomercato Juventus, la situazione su Suarez e Messi

Il calciomercato Juventus sta davvero per entrare nel vivo con l’arrivo di nuovi giocatori in attacco per Andrea Pirlo.

Il nuovo allenatore bianconero, che ha preso il posto di Maurizio Sarri, ha in mente la sua squadra con due soluzioni tattiche diverse, ovvero il 4-3-3 e il 3-5-2. Schemi che prevedono comunque come titolari Dybala e Ronaldo. Nel reparto offensivo però arriveranno altri giocatori e in pole position c’è Edin Dzeko. Il bosniaco dovrebbe arrivare a breve a Torino dalla Roma offrendo la sua esperienza e la sua capacità di giocare per la squadra.

Calciomercato Juventus, l’offerta a Suarez

Anche il quotidiano sportivo spagnolo AS conferma che c’è pure la Juve in lizza per Leo Messi nel caso in cui l’argentino deciderà di lasciare Barcellona. Il Manchester City rimane grande favorito per prenderlo, ma se ci fosse l’opportunità i bianconeri non si tirerebbero indietro. Diversa invece la questione Suarez. Al centravanti uruguaiano la Juve avrebbe offerto un contratto di un anno con opzione per il secondo, con un ingaggio che è attorno alla metà di quanto percepisce ora in Spagna. Per questo motivo le due parti sono molto distanti al momento.

