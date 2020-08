Juventus, prima settimana di lavoro conclusa: le condizioni di Dybala

La Juventus ha concluso la sua prima settimana di lavoro sul campo agli ordini di Andrea Pirlo con una partitella a ranghi misti in famiglia.

L’inizio della prossima serie A non è poi così lontano, ma l’allenatore bianconero dovrà nei prossimi giorni rinunciare a diversi elementi, in considerazione del fatto che all’orizzonte ci sono gli impegni delle nazionali. Queste prime fasi di lavoro in campo sono dunque molto importanti per prendere confidenza con le idee tattiche dell’allenatore che ha preso il posto di Maurizio Sarri.

Juventus, solo fisioterapia per Dybala

“Sabato mattina in campo per la Juve, che, agli ordini di Mister Pirlo e del suo staff, ha concluso la prima settimana di lavoro con una partitella a ranghi misti al JTC. Bentancur, Douglas Costa, Khedira e Ramsey hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata; Dybala ha continuato il suo percorso fisioterapico prestabilito. – si legge nella nota sul sito ufficiale del club – Domani giorno libero per la squadra, che si ritroverà al Training Center bianconero lunedì pomeriggio. Saranno assenti Demiral, Bonucci, Bernardeschi, Chiellini, Pellegrini, Szczesny, Ronaldo, Kulusevski e Rabiot, che saranno impegnati con le rispettive Nazionali”.

