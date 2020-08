Milik spera ancora che la Juventus lo porti in bianconero dopo l’accordo degli scorsi mesi. Paratici però sta sondando altre soluzioni per il raparto offensivo.

Potrebbero essere due le strade percorribili dalla Juventus per prendere Milik dal Napoli. La prima è uno scambio tra lo stesso centravanti polacco e Federico Bernardeschi. Quest’ultimo tuttavia non ha ancora sciolto le riserve su un gradimento per la destinazione azzurra. La seconda riguarda uno scambio con il difensore argentino Cristian Romero più 10 milioni. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di tutta risposta, chiede un conguaglio maggiore. Insomma, così è dura che si possa affondare il colpo anche perché si starebbe guardando altrove.

Milik ormai terza scelta della Juventus

Sebbene areanapoli.it evidenzi come Milik ancora creda nella possibilità di sostituire il Pipita allo Stadium, la verità è un’altra. Paratici sta cercando di capire se la soluzione legato a Luis Suarez sia praticabile. In alternativa avrebbe in pugno il sì di Edin Dzeko della Roma. Il bosniaco vorrebbe provare a vincere e la Juventus è la squadra che più lo sta cercando. La girandola di mercato è iniziata, riguarderà tutti i bomber del campionato.

