Calciomercato Juventus, l’assist di Vidal ai bianconeri

Il calciomercato Juventus vede la società bianconera alla ricerca di innesti per la rosa allenata da Andrea Pirlo, che ha preso il posto di Sarri.

La Juve vuole primeggiare in Italia e in Europa e cerca sopratutto un nuovo centravanti, ma anche delle nuove pedine a centrocampo. Gli innesti di McKennie e Arthur non bastano per adesso al nuovo allenatore bianconero, che in quella zolla del campo vuole compiere un salto di qualità. E c’è un giocatore che potrebbe tornare in Italia, Arturo Vidal. La sua esperienza con il Barcellona è infatti agli sgoccioli visto che il cileno non rientra nei piani di Koeman.

Juventus, lavoro personalizzato per Dybala

In un’intervista concessa allo youtuber Daniel Habif proprio Arturo Vidal ha strizzato l’occhio ai bianconeri, non chiudendo affatto le porte per un suo ritorno a Torino. “E’ spettacolare il fatto che sia diventato il nuovo allenatore della Juventus. Era incredibile da giocatore figuriamoci da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per lui e per la società bianconera” le parole del centrocampista riportate anche dal Corriere dello Sport. Un vero e proprio assist da parte del cileno il cui futuro è tutto da scrivere.

