Weston McKennie è un nuovo giocatore della Juventus, il centrocampista statunitense si unisce al gruppo di Pirlo per la nuova imminente stagione. Il classe 1998 proveniente dallo Schalke 04 arriva in prestito, per prenderlo a titolo definitivo nel 2021, i bianconeri dovranno pagare 30 milioni di euro. Il giocatore è stato ufficializzato con nota ufficiale sui portali social della Juventus. Un nuovo giovane centrocampista per la rosa allenata da Andrea Pirlo.

Juventus ufficiale: Weston McKennie è un nuovo giocatore bianconero

Ecco il comunicato ufficiale del club che ufficializza l’acquisto del giovane centrocampista:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 per l’acquisto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. Inoltre, l’accordo prevede:

-L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021;

-La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a euro 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a euro 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi“.

Weston McKennie potrà quindi essere utilizzata dal nuovo allenatore Andrea Pirlo come interno del centrocampo vista la sua grande abilità nel recuperare palloni. Nell’Under 23 il calciatore ha proprio vinto un record, arrivando secondo, per questa sua caratteristica. Un contributo che diventa necessario dopo l’addio di Blaise Matuidi. Ora la rosa di Pirlo a mediana vanta un bel lotto di giovani: da Arthur, Kulusevski, McKennie e alla sempre certezza Bentancur. Una squadra che sta già prendendo forma.

