Calciomercato Juventus, esperienza in Spagna per il talentuoso esterno

Il calciomercato della Juventus in questo momento è davvero bollente. Tante trattative in entrata e in uscita per i bianconeri.

Ormai manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A ed è dunque arrivato il momento di serrara i tempi sul mercato. Ci sarà tempo per le trattative fino al 5 ottobre, ma mister Pirlo vuole la rosa al completo il prima possibile per poter lavorare sul campo. Nel frattempo però si deve anche lavorare sulle cessioni per sfoltire l’organico.

Calciomercato Juventus, Zanimacchia al Real Saragozza

Uno dei giovani più in vista nell’ultimo finale di campionato, ovvero Luca Zanimacchia, continuerà la sua carriera lontano dall’Italia. Come riporta infatti il quotidiano spagnolo AS l’esterno offensivo si è accasato in prestito al Real Saragozza, squadra che milita nella serie B iberica. Pilastro dell’Under 23 bianconera, Sarri lo ha gettato nella mischia nelle ultime due gare della Juve ottenendo dal 22enne delle ottime risposte. Corsa, tecnica e accelerazioni improvvise sono nel suo bagaglio. Ora per lui l’occasione di dimostrare il suo talento in un campionato molto competitivo, con la speranza magari di tornare poi per essere protagonista in bianconero.

